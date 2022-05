La Madonna della Fiducia protagonista sulle rive del Grande Fiume

SAN DANIELE PO - La Madonna della Fiducia torna protagonista sulle rive del Grande Fiume. Dopo la messa di questa mattina in santuario a Isola Pescaroli, l'effige della Madonna è stata trasportata in processione in piarda dai volontari della protezione civile La golena e accompagnata dalla banda di Pizzighettone. Dopo un momento di preghiera il parroco don Roberto Musa accompagnato dai volontari è salito sull'imbarcazione e ha benedetto le acque e i centri rivieraschi dal corso del Po. Un momento di fede e devozione che ritorna dopo lo stop dovuto alla pandemia. Presente anche il sindaco Davide Persico.