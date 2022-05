"Fiori e sapori": colori e profumi che ammaliano, un mix riuscito

CREMA - Colori e profumi che ammaliano, sapori che conquistano, e un’ambientazione che affascina. «Fiori e sapori» è un mix riuscito. Chiude oggi la terza edizione, dopo i successi del 2018 e 2019, della manifestazione promossa da PubliA, Sgp Grandi eventi e Confcommercio, in partnership col quotidiano La Provincia. I cremaschi apprezzano il ritorno in centro storico degli espositori, per la due giorni che si concluderà stasera. Subito il pienone, specialmente nelle ore centrali della mattinata e del pomeriggio. Un via vai continuo in piazza Duomo e in via XX Settembre. Una disposizione di stand e banchetti che ha distribuito i protagonisti su una vasta area della classica vasca cittadina.

FOTO: FOTOLIVE/JACOPO ZANINELLI