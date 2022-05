Festa della Musica, tripudio di colori, sorrisi e divertimento

SONCINO - Il paese si tinge di bianco e di rosso. Sono le magliette dei bimbi e ragazzi che questa mattina hanno sfilato lungo le strade del castrum medievale trasformando l'intera città in un tripudio di colori, sorrisi e divertimento. La Festa della Musica, organizzata dall'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII e dalla Banda Civica Musicale di Soncino per celebrare con un saggio la fine del corso ad hoc, ha portato in quel di Castelgiardino un migliaio di persone, molte anche dai vicini paesi e dalle frazioni.

Dalla pista del Fagiolo, per l'occasione trasformata in uno spettacolare palcoscenico, i saluti istituzionali del sindaco Gabriele Gallina, l'intervento introduttivo del dirigente scolastico Luca Serafini, delle docenti e dei vertici di tutti i plessi, comprese le paritarie dell'infanzia, e della numero uno degli strumentisti Emanuela Bardi. I piccoli, tra danze e note, hanno saputo regalare emozioni indimenticabili. Complessa e ben congegnata la macchina organizzativa messa in campo dal Comune ed alle associazioni per garantire la sicurezza di tutti i presenti. Schierati agenti della polizia locale, alpini e protezione civile.