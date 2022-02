Fondazione Casa Stradivari, il progetto diventa realtà

CREMONA - Per ora è solo l'inizio di un sogno che si sta realizzare: Casa Stradivari, in corso Garibaldi 57, riaprirà al pubblico a settembre dopo i lavori di ristrutturazione che cominceranno entro la fine di febbraio. L'idea è di trasformare la prima casa nuziale del liutaio in un luogo aperto sia alla cultura che al turismo, che ospiterà giovani liutai e musicisti, ma anche esposizioni a tema. Tutto questo è possibile grazie alla neonata Fondazione Casa Stradivari, che unisce la famiglia Soldi, proprietaria dell'immobile, Antonio Gambardella, presidente della Fondazione, e il violinista Fabrizio von Arx, che de anni fa ha avuto l'idea del recupero. Indispensabile il sostegno delle istituzioni, Comune in testa, e di alcuni mecenati, tutti stranieri, a testimonianza di come Cremona, la liuteria e la sua storia possano essere attrattivi anche in un momento non facile come l'attuale.