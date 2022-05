Bullismo, inno rap di MagicaMusica: «Siamo diversi, ma uguali»

CREMONA - Un calcio al bullismo grazie a un mare di musica. Notte di note, canzoni e balli al teatro Ponchielli grazie allo spettacolo Sbulli Musical - La diversità come antidoto al bullismo, un allestimento portato in scena dall’orchestra MagicaMusica (composta da 30 ragazzi con disabilità e 12 educatori), un coro di 35 alunni della IC dell'istituto comprensivo Pescara 8, e dalle classi 5°C e 5°I del liceo coreutico Tito Livio di Milano, dal TeatroDanza MagicaMusica, con le scenografie MagicoAtelier e con il commento delle video interviste dei ragazzi di MagicaMusica e del liceo.

In tantissimi hanno gremito platea e palchetti del teatro per assistere alla messa in scena dello spettacolo patrocinato dalla Provincia di Cremona e dal Comune di Cremona e realizzato con il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Regione Lombardia e di alcuni privati.

Uno show polifonico, che ha alternato interviste filmate — tutte incentrate su temi direttamente collegati al bullismo, ma molto di più al suo contrario: amicizia, rispetto, solidarietà, comprensione — a una scaletta suonata dai ragazzi dell’orchestra diretta da Piero Lombardi, dal coro e tradotta in ballo dal gruppo di danzatori e danzatrici.

SCALETTA STRAORDINARIA E APPLAUDATISSIMA

A fare da colonna sonora è stata una scaletta straordinaria e applauditissima fatta di successi del pop, del rock e del soul italiano e internazionale.

Si sono ascoltati:

Hai un amico in me di Cocciante,

La pelle nera di Ferrer,

Una vita da mediano di Luciano Ligabue,

Love runs out di One Republic,

Natural Woman di Aretha Franklyn,

Il cielo di Renato Zero,

Think di Aretha Franklin,

Courage is di The Strange Familiar,

The Show Must Go On dei Queen,

Sogna Ragazzo Sogna di Roberto Vecchioni,

Black or White di Michael Jackson,

Respect di Aretha Franklin che ha chiuso la serata impreziosita dalla presenza sul palco anche della cantante Giulia Dagani.

Sbulli Musical si è tradotto in oltre un’ora e mezza di grande divertimento all’insegna dell’amicizia e dell’inclusione e soprattutto di quella dirompente carica umana che i ragazzi di Lombardi hanno, ancora una volta, reso contagiosa. Anche gli applausi sembrava non volessero mai finire.