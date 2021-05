Le immagini del terribile scontro tra auto e moto

PIEVE SAN GIACOMO - Due motociclisti hanno perso la vita questa mattina in seguito al terribile scontro con un'auto che si è verificato sulla provinciale 27 a Pieve San Giacomo. Sono in corso i rilievi da parte dei Carabinieri per stabilire esattamente la dinamica. Sul posto due ambulanze della Croce Verde di Cremona e i vigili del fuoco. Partito anche l'elisoccorso da Brescia che però non è mai atterrato.