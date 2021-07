Lo spettacolo del triathlon per la prima volta a Crema

CREMA - Nuoto, bicicletta e corsa insieme nello spettacolo che il triathlon porta per la prima volta a Crema. Alle 16 è scattato lo Sprint valido come tappa silver del calendario nazionale. La gara è stata fortemente voluta dai familiari e dagli amici di Piero Bernasconi, scomparso prematuramente, per ricordarlo con una manifestazione di quella multidisciplina che lo ha sempre visto protagonista. Bernasconi è stato pioniere del triathlon in provincia: è stato uno dei fondatori nel 1993 della prima realtà territoriale, l’attuale Triathlon Cremona Stradivari; tecnico e atleta ha militato anche in altri team e non solo nel mondo triathlon. Sono 200 gli atleti che si sfidano sulla distanza più veloce della triplice con i 750 metri di nuoto, 20 chilometri in bicicletta e 5 chilometri di corsa. Il fulcro della manifestazione è il centro natatorio Bellini dove oltre alla frazione in acqua è prevista l’area di zona cambio e arrivo.

IMMAGINI: FOTOLIVE - FILIPPO VENEZIA