Successo per la prima edizione del memorial Emiliano Mondonico

VIADANICA - Grande successo a Viadanica (Bergamo) per la prima edizione del memorial Emiliano Mondonico. Nato a Rivolta d'Adda ma cittadino del mondo, Mondonico è stato un mito per la Cremonese da giocatore e da allenatore, ma ha lasciato il segno anche in altre realtà. In campo ieri a Viadanica quattro formazioni: i padroni di casa del Viadanica vecchie glorie, i master dell’Atalanta, gli Ex azzurri Brescia e la formazione de L’Approdo squadra che ha sempre seguito il Mondo in modo benefico. Erano presenti la figlia di Emiliano, Clara, e gli ex grigiorossi Mario Montorfano, Giancarlo Finardi e Marco Nicoletti.