L'emozione della visita ai presidenti

ROMA Due cerimonie bellissime, solenni, piene di emozione per i nostri olimpionici a Roma. Accoglienze calorose da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e da quello del Consiglio Mario Draghi. Dopo gli scatti istituzionali c’è stato poi spazio a qualche selfie simpatico per Valentina Rodini, Fausto Desalu e Francesco Lemon ciclista che corre per la Biesse Arvedi.