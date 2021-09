Per la Pergolettese trasferta da incubo: 5-0 a Seregno

SEREGNO - Perde per la terza volta su altrettanti incontri fuori casa la Pergolettese, che esce con le ossa rotte dal campo della matricola Seregno (0-5). L’aggressività, la fisicità e la concretezza degli avversari hanno messo in croce Villa e compagni, che hanno pagato pegno in fatto di chili e di centimetri.

L’avvio della Pergolettese sembrava promettente con un'occasione dei gialloblù già al secondo minuto: Vitalucci lancia sulla destra Bariti, cross a centro area per il solitario Fonseca, tiro di prima intenzione che il portiere alza sulla traversa.

Ma poi è stata notte fonda. Ne è uscita una partita a senso unico, con qualche sporadica sortita dei gialloblù, comunque costantemente in balìa degli azzurri di casa, che non hanno mai lasciato che il risultato fosse in discussione.

Al 14' il primo gol per il Seregno. Da una punizione battuta da Gemignani da almeno 30 metri nasce il gol del vantaggio del Seregno: punizione che sorprende Galeotti e si infila nell'angolo.

Al 40' raddoppio del Seregno con Cernigoi di testa sottoporta. Al 52', appena sette minuti dalla ripresa, arriva il terzo gol: Signorile batte la punizione che incoccia sulla barriera e spiazza Galeotti. Al 61' Signorile batte la punizione che incoccia sulla barriera e spiazza Galeotti: quarta rete. Al 70' Cernigoi porta a 5 i gol del Seregno al termine di una veloce ripartenza.

Ora per l'undici di Lucchini serve cancellare la serataccia e pensare alla prossima gara al Voltini col Piacenza.