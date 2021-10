Per la Pergolettese amaro ko a Fiorenzuola

FIORENZUOLA - La Pergolette esce sconfitta 3-1 dalla trasferta di Fiorenzuola e non riesce a ripetere la prova di domenica contro l'Albinoleffe. I gialloblu hanno giocato un primo tempo con i fiocchi, sono andati in vantaggio per primi ma si sono fatti riprendere dai padroni di casa dopo un minuto.

L'avvio del secondo tempo è stato favorevole ancora alla Pergolettese, ma nel finale un erroraccio - un disimpegno di Ferrara che ha fornito la palla del contropiede a Oneto - ha regalato il gol del 2-1 agli emiliani. E poi nel recupero, con i gialloblu in dieci per l'espulsione di Alari, il Fiorenzuola ha portato a tre le reti con il neo entrato Godano.