Mtb spettacolare a Gerre de' Caprioli

GERRE DE’ CAPRIOLI - Il 14° Xc Parco del Po e del Morbasco è stato un successo. Sono stati 200 gli iscritti alla classica di fine stagione di mtb in programma al Bosco ex Parmigiano. Molto apprezzato il percorso di 10 chilometri da ripetersi più volte. La gara è stata vinta da Luca Bonaiti del team RT96 e in campo femminile migliore tempo per Sara Botti (Argon 18 Icari Stemax). Al termine le premiazioni per tutte le categorie Master. Alla competizione è stata affiancata una pedalata ecologica per appassionati escursionisti. Tanto spettacolo e divertimento: soddisfatti gli organizzatori del Cc Cremonese Mtb.