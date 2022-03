Calcio, per il Crema un pareggio dolce-amaro

CREMA - È terminata senza reti la partita tra Crema 1908 e Casatese.

La formazione di Stefano Bellinzaghi ha ottenuto un punto contro il quotato avversario, seppure con un pizzico di rammarico per una superiorità numerica che è durata quasi un’ora.

La migliore occasione da rete è capitata sui piedi di Ferretti al 12’, ma il palo ha salvato la porta difesa da Pirola. I nerobianchi hanno tenuto a bada il temuto attacco lecchese, che ha dimostrato di avere qualità ed essere sempre pronto a colpire.

Al 35’ il doppio giallo a Comberiati ha ridotto in dieci gli ospiti. Durante la ripresa il Crema ha creato alcune situazioni pericolose, ma non è riuscito a colpire. Anche la Casatese ha comunque cercato di rispondere, pur senza chiamare in causa Ziglioli, che porta a tre gare la sua imbattibilità.

Per il Crema un punto che ha dato continuità all’ottima striscia del girone di ritorno.

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/EDOARDO GRAMIGNOLI