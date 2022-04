Serie D, il Crema pareggia in rimonta con la Castellanzese

CREMA - Il Crema 1908 è tornato a muovere la classifica. La squadra di Stefano Bellinzaghi ha pareggiato la sfida casalinga con la Castellanzese. Sono stati gli ospiti a sbloccare il risultato dopo un quarto d'ora di gioco con un'acrobazia di Michele Mandelli su cui nulla ha potuto Ziglioli. I nerobianchi hanno avuto il merito di non disunirsi e al 20' è arrivato il pareggio firmato da Cerasani che ha sfruttato una indecisione di Mazzola su cross di Bigotto. La partita è stata giocata a viso aperto dalle due squadre con occasioni per parte, ma il risultato è rimasto immutato sino al triplice fischio. Buon punto per il Crema che prosegue il suo percorso verso la salvezza. Domenica prossima partita in trasferta a Legnano.

FOTO: EDUARDO GRAMIGNOLI/FOTOLIVE