Il «mio» Giovanni Paolo II

Editore: Paoline

Anno edizione: 2013

Pagine: 160

Prezzo: € 5

Giovanni Paolo II: Karol Wojtyla, polacco.

Papa dal 1978 al 2005.

Gigante della storia e della fede.

Ha combattuto la buona battaglia del Vangelo.

È andato in tutto il mondo nel nome del Signore.

Ha convocato i giovani, impegnandoli in sfide esaltanti ed esigenti.

Ha chiesto a tutti di non avere paura e di aprire le porte di Cristo.

Non ha nascosto la sofferenza che ha imprigionato il suo corpo.

Si è speso fino all'ultimo giorno per la causa del regno di Dio.

Descrizione: Questo libro nasce dai ricordi di monsignor Renato Boccardo, oggi arcivescovo di Spoleto-Norcia, ma un tempo collaboratore di Giovanni Paolo II in Vaticano dal 1992 fino alla morte del Pontefice nel 2005.

Questi aspetti sono raccolti dalla penna dello scrittore Renzo Agasso. Ed è estremamente interessante ripercorrere l'iter del pontificato di Giovanni Paolo II attraverso il suo variegato ministero pietrino, che guardava con intensa partecipazione anche alle vicissitudini storiche e politiche dell'Europa di quegli anni. E l'Europa deve tanto alla presenza di questo Pontefice in un momento cruciale della sua storia.

Gli autori:

Mons. Renato Boccardo: Nato a Sant'Ambrogio di Torino il 21 dicembre 1952 è ordinato sacerdote il 25 giugno 1977. Nel 1982 viene inviato alla nunziatura apostolica in Bolivia dove rimane per 4 anni. Successivamente sarà alla nunziatura apostolica in Camerun per 2 anni e in Francia per altri 3. Nel 1989 è richiamato a Roma per collaborare nell'organizzazione dei viaggi apostolici del Papa. Nel 1992 è nominato responsabile della sezione giovani del Pontificio Consiglio per i Laici, diventando così l'organizzatore delle Giornate Mondiali della Gioventù. Ordinato vescovo nel 2004, dal 2005 è segretario generale del Governatorato, fino alla nomina nel 2009 ad arcivescovo della diocesi Spoleto-Norcia.

Renzo Agasso: nato a San Bernardo di Carmagnola (Torino) nel 1953, sposato, tre figli, giornalista, è autore soprattutto di biografie (card. Michele Pellegrino, magistrato Gian Carlo Caselli, Mino Martinazzoli, Vincenzo Muccioli, Dominique Lapierre, Carlo Casini, san Leonardo Murialdo, don Eugenio Reffo, i martiri saveriani) e di alcuni altri libri su temi religiosi e sociali.