Gianluca gonfia la rete

Editore: Fantigrafica

Anno edizione: 2021

Pagine: 312

Prezzo: € 13,70

FIGURIAMOCI con la collaborazione di Mauro Dognini, Riccardo Bonetti e Fondazione B&B



Ognuno di noi vive di piccole o grandi idolatrie, spesso sono fugaci, e a volte basate su valori effimeri, soprattutto durante l’adolescenza, e per questo forse non dovrebbero avere un valore troppo elevato nella nostra vita.

Nonostante ciò, anch’io giovane alla soglia dei sessanta ho il mio idolo del quale vado molto orgoglioso: non è fugace e non è effimero, è semplicemente un campione unico inimitabile nello sport e nella vita e pertanto per me ha valore assoluto.

Quindi, penso di essere pronto a rivelarne l’identità, rivelarne le emozioni, le gioie e qualche lacrima che ha saputo regalare a me e alla sua gente, raccontandolo alla mia maniera da “pazzo lucido”, fiero di questo mio modo di essere.

E così sia, lo rivelo a tutti con fierezza ed orgoglio! Raccontandovelo attraverso tutte le figurine e cards che sono state prodotte nel mondo.

Il mio idolo ha un nome: Gianluca Vialli.

Matteo Bonetti

«Non è colui che critica a contare, né colui che indica quando gli altri inciampano o che commenta come una certa azione si sarebbe dovuta compiere meglio. L’onore spetta all’uomo nell’arena. L’uomo il cui viso è segnato dalla polvere, dal sudore e dal sangue. L’uomo che lotta con coraggio, che sbaglia ripetutamente, sapendo che non c’è impresa degna di questo nome che sia priva di errori e mancanze. L’uomo che dedica tutto se stesso al raggiungimento di un obiettivo, che sa entusiasmarsi e impegnarsi fino in fondo e che si spende per una causa giusta. L’uomo che, quando le cose vanno bene, conosce finalmente il trionfo delle grandi conquiste e che, quando le cose vanno male, cade sapendo di aver osato. Quest’uomo non avrà mai un posto accanto a quelle anime mediocri che non conoscono né la vittoria, né la sconfitta».

Gianluca Vialli