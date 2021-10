INFORMATIVA PRIVACY E RICHIESTA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR")

Introduzione

in osservanza delle disposizioni previste dal il D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/18 (di seguito "Codice Privacy") e dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), il titolare del trattamento intende fornire la prescritta informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR.

Il presente documento ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione del sito https://www.laprovinciacr.it/ della Società Editoriale Cremonese S.E.C. SPA - P.IVA: 00111740197, in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano.

Gli utenti/visitatori dovranno leggere attentamente la presente Informativa Privacy prima di inoltrare qualsiasi tipo di informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente sul sito stesso.

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è Società Editoriale Cremonese S.E.C. S.p.A. (C.F./P.Iva 00111740197) con sede legale in Cremona, via delle Industrie n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore. Il Titolare può essere contattato mediante E-mail all’indirizzo: privacy@laprovinciacr.it oppure al numero di Tel. +39 0372 4981 - Fax +39 0372 27303.

Società Editoriale Cremonese S.E.C. S.p.A. ha nominato un DPO (Data Protection Officer) che potrà, all’occorrenza, essere contatto all’indirizzo E-mail dpo@laprovinciacr.it.

Tipologia di dati trattati

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web di Società Editoriale Cremonese S.E.C. S.p.A acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

In particolare il trattamento potrebbe riguardare:

Dati di navigazione

In questa categoria di dati rientrano: gli indirizzi IP, il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo, il nome di dominio e gli indirizzi di siti web dai quali è stato effettuato l'accesso, le informazioni sulle pagine visitate dagli utenti all'interno del sito, l'orario d'accesso, la permanenza sulla singola pagina, l'analisi di percorso interno ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione.

Ulteriori categorie di dati

Si tratta di tutti quei dati personali forniti dal visitatore attraverso il sito, ad esempio, registrandosi e/o accedendo ad una area riservata e/o ad un servizio e/o partecipando a una delle iniziative lanciate da Società Editoriale Cremonese S.E.C. S.p.A., da sola o in partnership con soggetti terzi, scrivendo ad un indirizzo di posta elettronica della Società Editoriale Cremonese S.E.C. S.p.A. o laprovinciacr.it per richiedere informazioni oppure telefonando per avere un contatto diretto con il servizio clienti.

Ne consegue che la volontaria registrazione al sito https://www.laprovinciacr.it/ per l’invio di richieste di informazioni o per richiedere un abbonamento alle riviste di proprietà della Società Editoriale Cremonese S.E.C. S.p.A, comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

Finalità e base giuridica del trattamento

Fornire il bene e/o il servizio richiesto dall'utente, espletare i relativi adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e legali, nonché evadere le richieste inoltrate dall'utente. I trattamenti posti in essere per queste finalità sono necessari per l'adempimento di obblighi contrattuali e non necessitano di uno specifico consenso da parte dell'interessato.

Rilevare la sua esperienza d'uso delle nostre piattaforme, dei prodotti e servizi che offriamo e assicurare il corretto funzionamento delle pagine web e dei loro contenuti. I trattamenti posti in essere per queste finalità si basano su un legittimo interesse del Titolare.

InviarLe le newsletter “il caffè del mattino” – “l’aperitivo”. I trattamenti posti in essere per questa finalità vengono effettuati con lo specifico consenso fornito dall'utente.

Inviarle informazioni commerciali e promozionali da parte di società del nostro Gruppo Editoriale. I trattamenti posti in essere per queste finalità vengono effettuati con lo specifico consenso fornito dall'utente, fatta eccezione per le comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli già acquistati e/o sottoscritti dall'utente per le quali il trattamento si basa su un legittimo interesse del Titolare.

Inviarle informazioni commerciali e promozionali da parte di società terze. I trattamenti posti in essere per queste finalità vengono effettuati con lo specifico consenso fornito dall'utente.



Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire i dati personali

I dati richiesti per le finalità di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere obbligatoriamente forniti per l’adempimento degli obblighi di legge e per la conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale e la fornitura dei servizi richiesti. Pertanto il Suo eventuale rifiuto, anche parziale, di fornire tali dati comporterà l’impossibilità per il Titolare di instaurare e gestire il rapporto stesso e di fornire il servizio richiesto.

Invece il conferimento dei dati personali necessari per le finalità di cui alle precedenti lettere c), d), e) è facoltativo, pertanto il Suo eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di porre in essere solo le attività ivi descritte.

6. Modalità del trattamento di dati

Il trattamento dei dati personali viene effettuato prevalentemente utilizzando procedure e supporti elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità ai principi di liceità, correttezza, non eccedenza e pertinenza previsti dalla vigente normativa privacy.

7. Comunicazione, Diffusione e Trasferimento

I Suoi dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui sopra e nel rispetto della normativa vigente in materia, alle seguenti categorie di soggetti:

soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa comunitaria;

persone fisiche e/o giuridiche esterne che forniscono servizi strumentali alle attività del Titolare per le finalità di cui al precedente art. 4. (es., fornitori, consulenti, enti, studi professionali). Tali soggetti opereranno in qualità di responsabili del trattamento e riceveranno, da parte del Titolare, precise istruzioni sulle modalità di trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.

L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento esterni all’organizzazione del titolare, può essere consultato mediante richiesta da inoltrare al Titolare del trattamento all’indirizzo e-mail: privacy@laprovinciacr.it.

Inoltre, previo suo consenso, i suoi dati potranno essere comunicati a Società terze operanti nel settore editoriale e a società operanti nei seguenti settori con le quali Società Editoriale Cremonese S.E.C. S.p.A potrebbe concludere accordi di partnership: piattaforme di social networking e piattaforme interattive, nonché di telecomunicazione, per finalità commerciali e/o promozionali.

8. Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. La conservazione dei dati viene determinata anche sulla base della normativa vigente in materia di conservazione delle scritture contabili.

Per le finalità di Marketing i dati personali verranno conservati fino a revoca del consenso.

9. Diritti dell’interessato

Nella Sua qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e precisamente i diritti di:

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

ottenere la limitazione del trattamento;

ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

proporre reclamo a un’autorità di controllo.



Per l’esercizio di tali diritti o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle misure di sicurezza adottate, potrà in ogni caso inoltrare la richiesta al seguente indirizzo:

SOCIETÀ EDITORIALE CREMONESE S.E.C. S.p.A.

In persona del legale rappresentante pro tempore

via delle Industrie n. 2 Cremona (CR)

Tel. +39 0372 4981 - Fax +39 0372 27303

E-mail: privacy@laprovinciacr.it

10. La presente informativa può subire variazioni. Si consiglia quindi di riferirsi sempre alla versione più aggiornata.