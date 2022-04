Rolfi a Bruxelles: "Più innovazione e meno burocrazia per il rilancio delle aziende"

MILANO - L'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi è intervenuto oggi, a Bruxelles, al meeting di 'Agriregions', la coalizione delle principali 17 Regioni agricole europee, con i rappresentanti della direzione Agricoltura della commissione europea. Secondo Rolfi: "L'innovazione deve essere la stella polare per il rilancio del settore agricolo. Se l'Europa continua a mettere vincoli e aumentare la burocrazia le nostre imprese chiudono. La sostenibilità ambientale si ottiene con investimenti in robotica, genetica, 'precision farming' per far fronte ai cambiamenti climatici e per garantire redditività economica alle aziende".

Il responsabile lombardo dell'Agricoltura ha evidenziato che la reciprocità è fondamentale e che nei trattati sugli scambi internazionali Regione chiede all'Europa di inserire questo principio. In conclusione, durante il suo intervento, l'assessore regionale ha sottolineato che oggi serve liquidità le imprese vanno aiutate a sopravvivere e che urge un nuovo quadro regolatorio europeo per poter affrontare l'emergenza con tempi rapidi di intervento".