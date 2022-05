Patuanelli, agricoltura settore primario dato per scontato

CREMONA - Il conflitto in Ucraina ha riportato i riflettori sull'agricoltura, un settore che forse abbiamo dato per scontato. «È così. L’accesso al cibo è democrazia. Nei paesi poveri le popolazioni hanno difficoltà di accesso al cibo e minori strumenti per la partecipazione democratica alla vita del Paese. La guerra ha rimesso al centro del dibattito pubblico l'agricoltura. L’errore è stato non accorgersi prima di quanto l'agricoltura sia importante. È un settore primario e fondamentale, rappresenta il cibo degli italiani». Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera, il ministro per le Politiche agricole e alimentari Stefano Patuanelli.

«Io ricordo sempre ai nostri contadini, e uso apposta questo termine, che sono imprenditori con la stessa dignità della manifattura o degli altri settori produttivi italiani. E dobbiamo ricordarcene anche noi politici, quando con le nostre azioni definiamo la politica economica del Paese», ha spiegato il ministro. «In Italia, cibo e bevande non sono solo alimenti nutrienti, sono cultura, tradizione, eccellenza - ha sottolineato Patuanelli -. Ogni piccolo comune italiano ha almeno un prodotto agricolo e agroalimentare tipico. Il nostro compito è fare sì che queste eccellenze siano valorizzate sul mercato italiano e internazionale affinché le aziende anche piccole possano sviluppare tecniche produttive che tutelano l’ambiente e la biodiversità», ha ribadito il ministro. (ANSA)