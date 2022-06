Adays: Arte e cultura in agriturismo

MILANO - È dedicato ad 'Arte e cultura in agriturismo' il primo appuntanento degli Adays, le giornate di Confagricoltura Lombardia che prenderanno il via domenica 12 giugno. Realizzata in collaborazione con Gitec (Associazione guide italiane turismo e cultura) e Lombardia Segreta (che organizza tour mirati in località e strutture non convenzionali) l'iniziativa propone una qualificata selezione di aziende che possono vantare anche motivi di interesse storico, artistico o architettonico al loro interno o nelle immediate vicinanze. In programma la visita guidata agli aspetti storico-culturali e quella in azienda, dove - se rientra nell'offerta dell'agriturismo - si potrà anche pranzare.



Partecipano l'Agriturismo Il Fienile (Alzano Lombardo, Bergamo), Villa Delizia (Mornico al Serio, Bergamo), Cascina Farisengo (Bonemerse, Cremona), Santa Maria in Bressanoro (Castelleone, Cremona), La Duronetta (Voghera, Pavia), il Castello di Luzzano (Rovescala, Pavia) e Cascine Riboni (Terranova dei Passerini, Lodi).



Un viaggio tra relax, bellezza, cultura e sapori da non perdere. I soci di Confagricoltura Lombardia potranno usufruire di uno sconto di 2 euro sul prezzo di ciascun evento. La convenzione è valida per il mese di giugno. Informazioni e prenotazioni: www.lombardiasegreta.com