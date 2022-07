Distretti del cibo, Centinaio (Mipaaf): "Forza del Made in Italy è in sinergia agroalimentare e territori"

ROMA - “È necessario lavorare tutti insieme per portare a casa il maggior numero di risultati. È un momento storico difficile, ma proprio ora il nostro paese deve dimostrare cosa è in grado di fare e di offrire. La forza dell’agroalimentare e dei territori italiani sta nella loro unione”. Lo ha detto il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio, intervenendo all’Assemblea nazionale della Consulta dei Distretti del cibo.

“Quando parliamo di patrimonio Unesco, di distretti del cibo, di consorzi, di paesaggio, parliamo di ciò che è la nostra forza quando usciamo dai confini nazionali. Dopo l’estate – ha continuato Centinaio – mi impegno a convocare un tavolo di lavoro coinvolgendo se necessario anche altri ministeri. L’obiettivo è che produttori e territori abbiano la forza di promuoversi e affrontare nuovi mercati. Dietro a ogni prodotto c’è una storia da raccontare".

"Anche le aree interne e le zone rurali - continua - che fino a pochi anni fa erano fuori dai cataloghi dei tour operator sono in grado ora di dimostrare di essere delle eccellenze grazie alle loro unicità a livello mondiale. Il vero lusso oggi non è più andare in un hotel 5 stelle, ma vivere delle esperienze che altri non hanno fatto, facendo conoscere quello che abbiamo, da Nord a Sud, anche ai turisti stranieri. Senza mai dare per scontato ciò che dal Brennero a Lampedusa abbiamo di unico al mondo in termini di prodotti e paesaggi”.