Covid, ondata inarrestabile di contagi, 669 in provincia

CREMONA - Continua l'inarrestabile ondata di contagi di questo primo mese estivo. A fronte di 72.586 tamponi effettuati in Lombardia nelle ultime 24 ore sono 19.037 i nuovi positivi registrati, di cui 669 solo nella provincia di Cremona. Il tasso di positività è al 26,2%. L'impennata di contagi coinvolge anche gli ospedali, che registrano 76 ricoveri in più nei reparti ordinari e 1 in più in terapia intensiva. 7 i decessi registrati in regione, nessuno in provincia.

I NUOVI CASI PER PROVINCIA