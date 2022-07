Covid, aumento inesorabile dei ricoveri, 503 casi in provincia

CREMONA - A fronte di 52.763 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 13.681 i nuovi contagi da Covid-19 registrati in regione, dei quali 502 solo in provincia di Cremona. Il tasso di positività è al 25,9%, in leggero calo rispetto a ieri quando era al 26,2%. Costante l'aumento dei ricoveri: 68 in più nei reparti ordinari e 3 in più in terapia intensiva. 19 i decessi registrati in tutta la regione, nessuna vittima in provincia.

I NUOVI CASI PER PROVINCIA