Covid, contagi in calo, in provincia 436 casi e una vittima

CREMONA - Il picco dei contagi da Covid-19 di quest'estate sembra essere stato superato. In regione si sono registrati 10.846 contagi nelle ultime 24 ore, di cui 436 nella provincia di Cremona, a fronte di 51.081 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività del 21,2%. Il calo riguarda anche i ricoveri in reparti ordinari (se ne contano infatti 33 in meno rispetto a ieri), mentre le terapie intensive aumentano di 2 unità. I decessi sono purtroppo consistenti: 42 in tutta la regione, 1 vittima nella provincia di Cremona.

I NUOVI CASI PER PROVINCIA