Addio al milione di euro: Crema perde la causa

CREMA (27 aprile 2021) - Il milione di euro, che la Regione ha concesso nel 2008, attraverso il Comune, alla fondazione Charis per la scuola di Cl e che ha poi trattenuto dai fondi destinati all’amministrazione cittadina, dopo lo stop ai lavori dell’istituto nel quartiere dei Sabbioni, non verrà restituito. La prima sezione civile della Corte d’appello del Tribunale di Milano ha infatti respinto il ricorso presentato nei mesi scorsi dall’ente di piazza Duomo. Anche il secondo grado di giudizio ha dunque avuto un esito sfavorevole alle aspettative del Comune, che contava di poter recuperare una somma importante per le proprie finanze. Somma che, è bene ricordare, è finita nelle casse della Charis, ma che la Regione ha comunque preteso di riavere, trattenendola dai trasferimenti ai quali il Comune avrebbe avuto diritto. I soldi sarebbero stati confermati solo a scuola finita, cosa mai avvenuta, come ben noto ai cremaschi.

