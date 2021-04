Espone la bandiera dell’Anpi e la minacciano: lei denuncia

CASTELLEONE (28 aprile 2021) - Come ogni anno, per il 25 Aprile aveva esposto il tricolore dell’Anpi al balcone di casa. A tarda sera, mentre già era a letto, ha sentito dei colpi picchiati con violenza contro la porta di ferro del proprio garage e il mattino successivo ai piedi dell’ingresso ha rinvenuto un biglietto: «Gli Alleati hanno liberato l’Italia, questa è storia». Chi l’ha lasciato, ha violato il suo domicilio e pertanto ha commesso un reato. Ma, più subdolamente, introducendosi nel cortile di una vedova, anziana, che vive da sola, ha insinuato un messaggio ancora più inquietante. La pensionata, dopo essersi presa un giorno di tempo per riflettere, ieri mattina ha sporto denuncia ai carabinieri di Castelleone. Che ora procedono contro ignoti.



La bandiera, dopo l’episodio, è stata riposta. Il pensiero di lasciarla esposta avrebbe potuto essere scambiato per un’ostentazione. O peggio ancora per una provocazione. Niente di più lontano dagli ideali che incarna il tricolore targato Anpi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO