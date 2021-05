Cremonese, con la Reggina finisce in parità (1-1)

CREMONA (1 maggio 2021) - La Cremonese si fa riprendere dalla Reggina e allo Zini lo sprint finale di stagione termina in parità (1-1). Un punto che avvicina i playoff (a 5 lunghezze per il ko del Chievo) ma i grigiorossi pagano venti minuti di sbandamento nella ripresa dopo una gara condotta con grande carattere.

Il primo tempo della Cremonese è da manuale. La squadra grigiorossa è grintosa su ogni pallone, occupa bene il campo e tiene le Reggina nella propria metà campo per lunghi tratti, tanto che la squadra di Baroni va al tiro solo due volte (entrambe male) con Okwonkwo e Edera. In attacco sono diverse le occasioni per i ragazzi di Pecchia con un tiro di Ciofani deviato in corner, una conclusione di Zortea e una di Castagnetti centrali. Baez ha sui piedi altri due palloni che però spreca malamente, quindi al 42’ sugli sviluppi di una punizione lunga, un rimpallo in area giunge dalle parti di Valzania che scarica il destro al volo nell’angolino basso per un vantaggio più che meritato.

Nella ripresa sullo Zini comincia a piovere, la palla inizia a correre più veloce e la Cremonese paga gli sforzi precedenti. La Reggina ne approfitta con lanci lunghi proprio per sfruttare la velocità dei suoi giocatori offensivi e la squadra di Pecchia trascorre un quarto d’ora da brividi, specie quando Denis dimenticato su calcio d’angolo colpisce tutto solo di testa costringendo Carnesecchi a compiere la prima vera e determinante parata del match. Al 16’ sempre su corner Delprato centra il palo e la Reggina si carica ulteriormente. Al 22’ la Reggina pareggia sull’ennesima puntata offensiva con apertura a destra per Rivas che brucia in velocità Valeri e segna da pochi passi.

La Cremonese reagisce con due conclusioni di Valzania e Gustafson parate ma almeno ritrova la posizione in campo con un baricentro alto. Il finale di gara torna ad essere di marca grigiorossa con la Reggina che agisce solo di rimessa, ma i tanti palloni alti scagliati in area non hanno fortuna. La Cremonese recrimina per un intervento molto dubbio in area ai danni di Deli che Giua non giudica da rigore.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CREMONESE: Carnesecchi, Valeri, Ciofani, Buonaiuto, Valzania, Bianchetti, Bartolomei, Castagnetti, Terranova, Zortea, Baez. A disposizione Volpe, Zaccagno, Fiordaliso, Fornasier, Gustafson, Colombo, Deli, Ceravolo, Nardi, Gaetano, Pinato. All. Pecchia

REGGINA: Nicolas, Stavropoulodos, Crisetig, Okwonkwo, Bianchi, Di Chiara, Gustavo, Edera, Delprato, Dalle Mura, Rivas. A disposizione guarna, Plizzari, Cionek, Loianoco, Menez, Bellomo, Petrelli, Crimi, Chierico, Folorunsho, Liotti. All. Baroni.

ARBITRO: Giua di Olbia.

GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

90'+3' PARTITA TERMINATA IN PARITA' (1-1).

90' Partito il recupero di 3 minuti.

89' Cartellino giallo per Dalle Mura.

88' Nella Reggina sostituito Di Chiara con Bellomo.

87' Cartellino giallo per Crimi.

86' Cartellino giallo a Pecchia per proteste.

85' Occasione Cremonese! Gaetano controlla in area e serve a rimorchio Gustafson. Destro piazzato del centrocampista che costringe Nicolas alla parata in controtempo.

83' Cartellino giallo Dimitris Stavropoulos.

81' Cambio nella Reggina, dentro Ménez per Rivas e Crimi per Crisetig.

79' Da palla inattiva doppia sponda di Denis e Dalle Mura per Liotti che impatta di testa da distanza ravvicinata. Carnesecchi si fa trovare pronto e blocca la sfera.

78' Cambio nella Cremonese, spazio per Deli al posto di Castagnetti.

77' Cartellino giallo per Michele Castagnetti.



73' Partita ora più equilibrata e giocata a viso aperto da entrambe le squadre.

69' Squillo di Gaetano che conclude da fuori area. Sfera che termina sul fondo sotto lo sguardo di Nicolas.

66' GOL. Pareggia la Reggina con Rivas (1-1). Denis controlla sulla trequarti e allarga per Rivas che entra in area ed esplode il destro. Carnesecchi devia ma non riesce ad evitare la rete.

64' Esce Bartolomei ed entra Gustafson nella Cremonese.

62' Palo della Reggina! Corner di Di Chiara e colpo di testa in avvitamento di Del Prato che si stampa sul montante. Altro brivido per la difesa di casa.

61' Conclusione di Valzania dalla distanza. Blocca a terra Nicolas.

58' Pericolo Cremonese. Corner di Di Chiara che spiove sul secondo palo. Denis ha il tempo di prendere la mira e impatta di testa trovando però l'attenta risposta di Carnesecchi.

55' Cartellino giallo a Crisetig per gioco falloso.

54' Nella Cremonese esce Buonaiuto ed entra Gaetano.

51' Brivido per la difesa di casa con Rivas che per poco non si libera di Carnesecchi in area di rigore. Buon avvio di ripresa da parte degli ospiti.

50' Doppio tentativo di Bianchi che crossa a centro area. In entrambi i casi attenta la difesa di casa.

48' Lancio per Folorunsho che si libera bene in area ma sbaglia il controllo. Pallone che termina direttamente sul fondo.

INIZIO SECONDO TEMPO. Nella Reggina sostituito Okwonkwo con Folorunsho. Entra Liotti ed esce Edera.

45'+1' FINE PRIMO TEMPO .

45' Cartellino giallo per Daniel Ciofani per una trattenuta su Di Chiara..

per Daniel Ciofani per una trattenuta su Di Chiara.. 42' GOOOL. Cremonese in vantaggio con gol di Valzania (1-0). Crisetig allontana un pallone vagante in area, sul pallone si avventa Valzania che si coordina e calcia al volo di destro. Conclusione che supera Nicolas.

Cremonese in vantaggio con gol di Valzania (1-0). Crisetig allontana un pallone vagante in area, sul pallone si avventa Valzania che si coordina e calcia al volo di destro. Conclusione che supera Nicolas. 41' Cartellino giallo per Orji Okwonkwo, autore di un intervento falloso su Castagnetti.

per Orji Okwonkwo, autore di un intervento falloso su Castagnetti. 40' Cross insidioso di Rivas che attraversa l'area di rigore. Nessun giocatore impatta la sfera e pallone che termina di poco largo.

38' Sinistro al volo di Castagnetti che testa i riflessi di Nicolas.

36' Baez alla conclusione con Di Chiara però attento in opposizione.

34' Brivido per Nicolas che controlla in due tempi un lungo traversone. Castagnetti per poco non approfitta della situazione a pochi passi dalla porta.

32' Terranova scodella sul secondo palo per Baez che si libera e carica il destro al volo. Conclusione sporca che termina sull'esterno della rete.

31' Denis e Okwonko provano a combinare sulla trequarti ma perdono la sfera complice il rientro di Castagnetti.

29' Cross dal fondo di Bartolomei raccolto da Nicolas che blocca la sfera in presa alta.

26' Punizione Cremonese per fallo su Ciofani.

24' Baez scappa sull'out di destra e serve Ciofani che controlla e invita alla conclusione dal limite Buonaiuto. Bianchi si oppone a protezione della propria porta.

23' Duello tra Baez e Di Chiara che genera un corner per i padroni di casa. Denis pulisce la propria area di rigore.

21' Rivas combina con Bianchi in area di rigore ma difetta in precisione al momento del cross.

18' Calcio di punizione per la Reggina battuto da Edera che termina direttamente sul fondo.

14' Prende campo la Cremonese, più intraprendente degli avversari.

11' Occasione Cremonese! Lunga azione dei padroni di casa che portano Valzania al tiro dal limite. Pallone raccolto da Ciofani che libera il destro a giro sul secondo palo trovando però l'attenta risposta di Nicolas.

9' Tanto equilibrio in questa prima fase del match.

7' Disimpegno aereo di Terranova raccolto da Rivas che libera il destro dalla distanza. Pallone molto lontano dalla porta di Carnesecchi.

5' Rimessa laterale di Del Prato troppo lunga per tutti.

3' Primi possessi manovrati gestiti dalla Cremonese.

PARTITA INIZIATA

