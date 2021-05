Del Debbio chiama il Ponchielli

CREMONA - «Il sipario si alzerà ai primi di maggio, nei prossimi giorni presenteremo la stagione 2021 — afferma il sovrintendente del teatro Ponchielli, Andrea Cigni —. Aprire è per me un dovere morale per il ruolo che il teatro svolge per la comunità, per il fatto che noi riceviamo fondi pubblici dal Ministero e dal Comune e questo ci impegna a fare, a riaprire per il pubblico, per gli artisti. Riprendere l’attività è importante per i lavoratori dello spettacolo che, come i ristoratori e i commercianti, stanno vivendo momenti drammatici e hanno bisogno di lavorare. Le istituzioni dello spettacolo hanno una responsabilità nei loro confronti. La situazione è drammatica e non si può più rimanere chiusi, riapriamo in sicurezza, ma riapriamo». Ed è per questa urgenza di riprendere le attività di spettacolo che giovedì sera la trasmissione «Dritto e rovescio» di Paolo Del Debbio, in onda su Rete 4, ha contattato il Ponchielli per un collegamento in diretta.