Visita del comandante regionale della GdF al comando provinciale

CREMONA (28 aprile 2021) - Questa mattina il Generale di Divisione Stefano Screpanti, Comandante Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, ha fatto visita al Comando Provinciale di Cremona ove è stato ricevuto dal Comandante Provinciale.

Il Generale ha quindi fatto visita al Prefetto di Cremona Vito Danilo Gagliardi ed al Procuratore della Repubblica, Roberto Pellicano, con i quali ha approfondito le tematiche di carattere operativo ed istituzionale.

Successivamente, presso il Comando Provinciale, l’Ufficiale Generale ha incontrato gli ufficiali ed i finanzieri in forza al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ed al Gruppo della Guardia di Finanza di Cremona ai quali ha espresso il proprio apprezzamento sia per l’andamento delle attività nei diversi settori della missione istituzionale del Corpo, sia per la tenacia e l’equilibrio con cui hanno mantenuto alti i livelli di qualità durante l’emergenza COVID dimostrando coesione, spirito di corpo e dedizione al servizio.

Il Comandante Provinciale ha quindi tenuto un briefing, nel corso del quale ha illustrato la situazione socio-economica del territorio ed i più importanti aspetti relativi alla gestione del personale e delle attività investigative ed amministrative concluse.

