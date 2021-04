L'autismo al centro con Fondazione Sospiro

SOSPIRO (30 aprile 2021) - Un convegno sulla qualità della vita e della disabilità. Un evento quello promosso da Fondazione Sospiro che ancora una volta mette al centro l’autismo, confermando la volontà di diventare un punto di riferimento. Il 13 e il 14 settembre prenderà il via la 16esima edizione che, grazie al web diventa ancor più di respiro internazionale, con una sessantina di relatori. Un impegno costante sul terreno culturale e scientifico a favore della disabilità che è dedicato al metodo e ai desideri. «Nel linguaggio comune – spiega Serafino Corti, direttore del dipartimento delle disabilità – il metodo è spesso contrapposto ai desideri. La convinzione che il mondo dei sentimenti sia antitetico a quello della scienza è talvolta ancora presente in molte discipline che dovrebbero essere scientifiche. Sostenere il bene delle persone, conoscere i loro valori e le loro preferenze, ma usare procedure e interventi non efficaci e non appropriati conduce lontano dal benessere della persona. Allo stesso modo, utilizzare procedure e trattamenti basati su prova di efficacia ma non focalizzati al benessere della persona, o non orientati ai suoi desideri e alle sue aspettative, produrrebbe effetti indesiderati o non significativi dal punti di vista della persona con disabilità. L’equilibrio e il dialogo tra scienza e valori, è una via faticosa che dobbiamo sempre cercare di perseguire». Il convegno è costruito con oltre sessanta contributi clinici e ricercatori conosciuti come esperti a livello nazionale e internazionale.

