Chievo - Cremonese (diretta ore 14)

CREMONA - Che il destino della Cremonese dipendesse dalle sfide contro Reggina e Chievo lo si era detto. Solamente i grigiorossi avrebbero potuto scrivere un finale di stagione da sogno, ma sarebbe stato necessario commettere pochi sbagli. Il pareggio contro la squadra dell’ex Baroni è invece un mezzo passo falso.

Così la Cremonese si ritrova sospesa nel limbo della classifica e ha bisogno di punti pesanti per tagliare il traguardo minimo della salvezza per il quale Fabio Pecchia era stato chiamato. Insieme ai grigiorossi ci sono tante altre squadre che vorrebbero mettere al sicuro la permanenza in B e guardano con interesse alla situazione del Cosenza, ormai diventato vero punto di riferimento per stabilire quale sarà la quota salvezza. Per questo motivo i grigiorossi, impegnati a Verona nella delicata sfida contro il Chievo, devono sfruttare la possibilità di aumentare il vantaggio sul Cosenza. Con un distacco di 9 punti, ce ne sono 5 da amministrare come cuscinetto di sicurezza.