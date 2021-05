In provincia di Cremona 42 positivi e una vittima

MILANO - Con 39.298 tamponi eseguiti è di 1.326 il numero di positivi registrati in Lombardia - 42 in provincia di Cremona -, una percentuale del 3,1% sostanzialmente stabile (ieri 3%). Sale il numero dei ricoverati in terapia intensiva: sono 492 (due più di ieri). Scendono invece negli altri reparti: 2.726, in diminuzione di 124. Sono infine 33 i decessi - uno a Cremona -, che portano il totale dei morti da inizio pandemia a 33.182.