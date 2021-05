In provincia di Cremona vaccinazioni a quota 125 mila

CREMONA - Le dosi somministrate in provincia di Cremona, secondo i dati diffusi a livello regionale, hanno raggiunto quota 124.813: significa che il 40,5% dei 308.299 residenti aventi diritto al vaccino hanno già ricevuto almeno la prima inoculazione. Sono poco più di 49 mila coloro che hanno completato il percorso, pari al 16,2% della popolazione. Cremona si conferma dunque la provincia lombarda con la più alta percentuale di somministrazioni. Stesso discorso se si tengono in considerazione le persone che hanno concluso il ciclo vaccinale. In Lombardia, dall’inizio della campagna, sono state inoculate 4 milioni di 239 mila dosi. La percentuale regionale di prime dosi rispetto agli aventi diritto è del 35,2%: sono un milione e 141 mila le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.