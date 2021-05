Come evolverà la Pac, incontro con Confagricoltura

CREMONA - Si terrà domani, martedì 18 maggio alle 9.45 in diretta sul canale YouTube di Confagricoltura, l’incontro “La Politica Agricola Comune dopo il 2023 raccontata dai protagonisti” per illustrare come evolverà la PAC nei prossimi anni. Dalla proposta del Commissario Hogan del 2018 lo scenario è totalmente cambiato: da un lato la pandemia che, oltre a sconvolgere le nostre vite, ha consentito al consumatore di riscoprire la centralità del settore primario e riorientato o consolidato le abitudini alimentari, dall’altro in Europa si sono insediati un nuovo Collegio dei Commissari ed un nuovo Parlamento europeo. Gli obiettivi sono cambiati: una maggiore attenzione per i temi ambientali ha portato alla definizione di un Green Deal europeo che mira a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Da questo derivano le strategie sulla biodiversità e la From Farm to Fork che impattano in modo determinante sulla PAC.





Quali saranno le sfide e quali le opportunità per l’agricoltura europea dopo il 2023? Confagricoltura ne discuterà con i rappresentanti delle Istituzioni europee e gli stakeholders che stanno ancora negoziando i testi legislativi. Interverranno all’incontro: Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura e vice presidente del COPA; Pekka Pesonen, Segretario Generale del COPA-COGECA, rappresentanza europea degli agricoltori e delle cooperative agroalimentari; Joachim Rukwied, Presidente di DBV, associazione di rappresentanza degli agricoltori tedeschi e past president del COPA; Christiane Lambert, presidente di FNSEA, associazione di rappresentanza degli agricoltori francese e presidente del COPA; Janus Wojciechowski, Commissario europeo per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale; Paolo De Castro, coordinatore Gruppo S&D Comagri; Herbert Dorfmann, coordinatore del Gruppo PPE Comagri; Stefano Patuanelli, Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Condurrà il giornalista Angelo Di Mambro.