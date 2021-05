Lombardia verso la zona bianca: tre settimane cruciali

CREMONA - Con il trend di contagi in continuo miglioramento, al netto di nuove eventuali impennate, la Lombardia diventerà zona bianca dal 14 giugno: le prossime, dunque, saranno tre settimane decisive sulla rotta verso la ritrovata libertà. I cambiamenti per le regioni che entrano in zona bianca sono evidenti. Innanzitutto scompare il coprifuoco, ma soprattutto vengono annullate le chiusure di tutte le attività. Restano, in ogni caso, le misure minime, ovvero l'obbligo di indossare le mascherine e, soprattutto, il distanziamento sociale.

Per ottenere la promozione dal 'giallo' al 'bianco' occorre rispettare tre requisiti: