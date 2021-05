In provincia di Cremona 24 casi nelle ultime 24 ore

CREMONA - Sono 24 i positivi al Coronavirus registrati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In Lombardia con 32.977 tamponi effettuati, sono 711 i nuovi casi, con il tasso di positività in crescita al 2.1% (ieri 1.7%). Calano i ricoverati sia in terapia intensiva (-4, in tutto 294) che negli altri reparti (-86, complessivamente 1.480). I decessi sono 9 per un totale di 33.471 morti in regione.

I casi di oggi nelle province lombarde: