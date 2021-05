Treni, sciopero lunedì 31 maggio

MILANO - Dalle ore 9 alle ore 17 di lunedì 31 maggio alcune sigle sindacali hanno indetto uno sciopero che potrà avere ripercussioni sul servizio ferroviario lombardo. I treni regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express di Trenord potranno subire limitazioni e cancellazioni.

Non sono coinvolte dall’agitazione sindacale le fasce orarie di garanzia, durante le quali i treni viaggeranno; arriveranno a destinazione i treni in partenza entro le ore 9 con arrivo alla destinazione finale entro le ore 10.

Sono previsti autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Informazioni sull’andamento della circolazione saranno comunicate su sito e App Trenord e nelle stazioni, tramite i monitor e gli annunci sonori.

Inoltre martedì 1 giugno è stato indetto a livello nazionale uno sciopero del TPL che non avrà ripercussioni sul servizio ferroviario lombardo. L’agitazione infatti non coinvolgerà FerrovieNord, operatore TPL regionale.