Il cremonese Paolo Faverzani vicepresidente di Anga Lombardia

MILANO - Si è svolta nella sede di via Pietrasanta a Milano, l’assemblea dei Giovani di Confagricoltura Lombardia per il rinnovo delle cariche sociali, alla presenza dei presidenti e vicepresidenti dell’Anga di tutte le provincie lombarde. In apertura, il presidente di Confagricoltura Lombardia, Riccardo Crotti (anche presidente della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi) ha sottolineato l’importanza del ruolo dei giovani all’interno del Sindacato e del loro fondamentale apporto in termini di idee e progettualità, oltre a confermare la volontà di coinvolgere la componente giovanile in tutte le attività di Confagricoltura.

I Giovani di Confagricoltura hanno poi deciso all’unanimità di rieleggere Alessandro Marinoni al vertice dell’Anga regionale: “Sono onorato di poter proseguire nella rappresentanza di questa associazione – ha esordito Marinoni – e continuerò a lavorare in sinergia con tutte le provincie affinché si riconosca all’agricoltura un ruolo di centralità nel mondo economico, comunicando in maniera chiara e trasparente il nostro lavoro e la nostra passione, ma soprattutto aprendo le porte delle nostre aziende ai consumatori. L’agricoltura è ricerca, sperimentazione, innovazione, ma anche tradizione – ha continuato Marinoni – e ciò deve essere sempre più chiaro ai media affinché riescano a descrivere il nostro settore in maniera trasparente ed onesta. Come Giovani di Confagricoltura ci impegneremo a raccontare le nostre storie di imprenditoria, fornendo la nostra totale collaborazione all’assessore regionale Fabio Rolfi che si è sempre dimostrato vicino ai giovani. Insieme quindi alle Istituzioni vorremo lavorare per una corretta valorizzazione del lavoro degli imprenditori agricoli e della qualità dei nostri straordinari prodotti agroalimentari”, ha concluso il presidente dell’Anga. Durante l’incontro, infine, sono stati nominati vicepresidenti per il prossimo triennio Emma Cogrossi (presidente di Anga Milano-Lodi-Monza e Brianza) e Paolo Faverzani (presidente di Anga Cremona). A Cogrossi anche il rinnovo della delega al coordinamento dell’attività delle Federazioni di Prodotto di Confagricoltura Lombardia, nell’ambito delle quali i Giovani hanno diritto ad un rappresentante.