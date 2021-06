Attilio Fontana ritrova il piacere del caffè leggendo La Provincia di Cremona

MILANO - Un caffè per iniziare la giornata con un pieno d'energia: un'abitudine per milioni di italiani che è stata vietata per molti mesi dalle norme anti-Covid. Questa mattina l'atteso via libera: l'hanno festeggiato per primi i baristi e, con loro, migliaia di cremonesi e di lombardi. Primo fra tutti il governatore Attilio Fontana che ha riscoperto il rito del caffè nella tazzina di ceramica nel bar interno a Palazzo Lombardia. Tra un sorso e l'altro non è mancata un'occhiata alla prima pagina del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema, non a caso dedicata proprio alla gioia di un piacere ritrovato. Mercoledì prossimo il presidente della Regione Lombardia sarà in visita a Cremona a conclusione delle province lombarde: in mattinata incontrerà i sindaci e le categorie economiche in Camera di Commercio, poi visiterà l'Ospedale Maggiore, sarà ospite della redazione de La Provincia e concluderà la sua giornata cremonese a Villa Medici del Vascello.