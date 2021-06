'Bau a tutti', amici a quattro zampe in attesa di adozione

CREMONA - Da giovedì sul nostro sito, laprovinciacr.it, parte la nuova rubrica ‘Bau a tutti’ dedicata agli amici a quattro zampe del canile di Cremona. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Associazione Zoofili Cremonesi Onlus: ogni giovedì in un video la presidente dell’associazione, Alessandra Bonvicini chiacchiera con il giornalista Fabrizio Barbieri per descrivere le caratteristiche dei cani disponibili all’adozione. Un cane vi amerà incondizionatamente per tutta la sua vita: nessuno al mondo vi guarderà con gli stessi occhi adoranti. Fategli un regalo dandogli una famiglia o una persona da amare. E scoprirete che il regalo lo avrete fatto a voi stessi.