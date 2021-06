Eriksen collassa in campo, dopo il massaggio cardiaco riapre gli occhi

COPENHAGEN - Christian Eriksen si è accasciato a terra durante Danimarca-Finlandia, prima gara del girone B di Euro 2021: immediati i soccorsi dello staff danese che hanno praticato il massaggio cardiaco al centrocampista dell’Inter. Non c'è stato alcuno scontro fisico con avversari o compagni di squadra. Il centrocampista ha ripreso conoscenza dopo circa un quarto d'ora: le immagini sembrano rassicuranti, raccontano di un Eriksen cosciente e vigile dopo il grande spavento.

La sequenza del malore è impressionante. Al minuto 43 del primo tempo Eriksen si avvicina a un compagno di squadra per ricevere la rimessa laterale. A quel punto la palla gli rimbalza addosso e il calciatore collassa a terra d'improvviso con gli occhi sbarrati. I compagni lo circondano immediatamente. La moglie di Eriksen scende in campo in lacrime e le squadre rientrano negli spogliatoi mentre il giocatore, dopo un quarto d'ora, viene portato via in barella, coperto dai compagni e protetto da un telo. La gara è stata naturalmente sospesa.