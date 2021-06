AstraZeneca, in provincia 2 mila under 60 in attesa del richiamo

CREMONA - "Da una prima ricognizione in provincia di Cremona risultano ancora da effettuare poco più di 2.000 richiami con AstraZeneca in soggetti di età inferiore ai 60 anni, di cui la maggior parte appartenente al personale scolastico - annuncia l'Ats Val Padana -. Il completamento del ciclo sarà effettuato con vaccino ad mRna secondo le direttive del Ministero della Salute e della Struttura Commissariale. Siamo in attesa, entro domani della determina Aifa che si pronuncerà sull'utilizzo 'off label' per il completamento dei cicli con vaccini diversi attualmente non prevista dalle schede tecniche, ciò che la circolare ministeriale del 12 giugno ha già previsto. Nei prossimi giorni saranno meglio definite le quantità necessarie, in accorso con l'unità di crisi, e si procederà con la rimodulazione delle agende per il completamento dei cicli"