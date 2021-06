Maturità solo orale: da domani 2.785 studenti sui banchi

CREMONA - Sono 1.380 gli studenti che da domani dovranno affrontare la maturità, al tempo del Covid a Cremona. Sull’intero territorio saranno 2.785. Come accadde l’anno scorso, anche quest’anno l’Esame di Stato si risolverà in un colloquio, niente scritti, per evitare assembramenti. Ieri si è tenuta la cosiddetta plenaria, ovvero i presidenti hanno incontrato le diverse commissioni. Le commissioni d’esame sono composte tutte da insegnanti interni, l’unico membro esterno è il presidente di commissione, nella stragrande parte dei casi presidi o docenti con comprovata anzianità di servizio. All’interno dell’edificio saranno ammesse solo mascherine chirurgiche, ogni candidato potrà essere accompagnato da una sola persona.