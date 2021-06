Ciocca (Lega): "L'Ue sostenga i territori promuovendo la qualità"

MILANO - “Il latte, insieme al vino, è uno degli elementi in grado di rilanciare il turismo dei nostri territori. Sono questi i prodotti più identificativi e che meglio sanno raccontare la storia dell'intera Lombardia", afferma Angelo Ciocca, europarlamentare della Lega e membro della commissione agricoltura a Bruxelles.

“L’enogastronomia – rimarca Ciocca – sarà uno dei principali motivi di attrazione dei flussi turistici post Covid. E la Regione Lombardia vuole essere pronta a intercettare queste opportunità. Agriturismi, vigneti e cantine sono luoghi ideali per passare giornate all’aperto e in totale sicurezza”.

L’attrattività turistica della Lombardia e la capacità di richiamare l’attenzione di flussi internazionali passano anche da luoghi e paesaggi di fascino e, soprattutto, dalle eccellenze riconosciute a livello mondiale. Per rimarcare la forte propensione internazionale dei prodotti lombardi e per stringere rapporti con nuove realtà istituzionali Ciocca ha chiesto all'Ue una presenza costante per farsi promotrice all'estero del made in Lombardy.

La Lombardia è un’eccellenza sia per la produzione, sia per la qualità dei luoghi

“La Lombardia - conclude Ciocca - è un’eccellenza sia per la produzione, sia per la qualità dei luoghi. Qualità e sicurezza, sostenibilità e tracciabilità della filiera, sono gli elementi che caratterizzano la produzione lombarda espressione di un’imprenditoria intelligente e attenta ai suoi consumatori e alla sua terra. E finalmente con la zona bianca si torna al turismo in presenza, rispettando tutte le precauzioni per poterlo fare in assoluta sicurezza".