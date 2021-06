Le vacanze in Europa? «Regna» la confusione

CREMONA/CREMA - L’arrivo del Green Pass ha davvero sbloccato le prenotazioni per i viaggi in Europa? Facendo un giro di telefonate fra le agenzie viaggi del territorio, sembra proprio di no. L’interesse sicuramente c’è, e infatti le richieste di informazioni sono costanti e crescenti, ma gli ostacoli burocratici per ora rimangono e – in attesa di chiarezza da parte delle istituzioni – in parecchi casi scoraggiano.

La piattaforma per generare il pass c’è, ma al momento è ancora per pochi: dal ministero della Salute stanno recapitando i codici necessari per consentire di scaricarlo ai primissimi vaccinati e in seguito l’invio, via mail o via sms, dovrebbe procedere a un ritmo di 5 milioni al giorno. I tecnici assicurano che dal 28 giugno il codice arriverà praticamente in tempo reale. E dal primo luglio il pass italiano sarà allineato al ‘Digital green certificate europeo’: requisito fondamentale è l’avvenuta vaccinazione, oppure la guarigione dal Covid, o ancora l’esito negativo del tampone (in quest’ultimo caso il pass avrà una durata limitata di 48 ore).

Ma è davvero un via libera? Dall’Agenzia Expert Travel di Crema spiegano appunto che la voglia di viaggiare c’è, le domande pure, ma sulle mete europee per il momento c’è ancora un po’ di freddezza: «Le prenotazioni sono prevalentemente per l’Italia. Ci sono state richieste per Grecia e Spagna ma la burocrazia è un freno: in questi casi siamo ancora in balia di Plf e Qr code. Anche perché, va ricordato, ci sono Paesi che hanno introdotto norme autonome proprio com’era fino a pochi giorni fa per la Sardegna».

Procedure non complesse, soprattutto perché le agenzie viaggi garantiscono supporto, ma che rappresentano comunque cavilli burocratici – e costi aggiuntivi per quanto riguarda i tamponi – che in qualche caso fanno desistere i turisti.

«C’è ancora molto confusione e i clienti preferiscono prenotare le vacanze in Italia – confermano dall’Agenzia viaggi Nobile di Cremona –. Le richieste ci sono e in primis per Spagna e Grecia, ma moduli online e tamponi a volte fanno desistere. Il problema è che in Italia, spesso, troviamo prezzi raddoppiati rispetto al passato».

Anche Matteo Picetti dell’Agenzia Four Point Travel di Crema spiega che le prenotazioni per l’estero sono rare, complice il caos Green Pass: «Io stesso essendo vaccinato ho provato a scaricarlo ma è ancora tutto bloccato. E i tamponi, quando magari si viaggia anche con bambini, sono un deterrente e un costo. Qualche tour operator li ha inseriti nel pacchetto, gratuitamente, ma non sempre basta. Le prenotazioni per l’Italia invece sono ripartite, anche se paragonate agli anni scorsi parliamo di briciole. I prezzi, poi, sono saliti».

C’è un altro aspetto che probabilmente incide sulle prenotazioni, rallentandole e posticipandole: le date dei richiami dei vaccini. Che soprattutto per i più giovani saranno spesso in luglio e agosto. Ecco allora che si tende a rimandare. Un po’ per timori, un po’ per risparmiare, un po’ per arrivare alla vaccinazione completa e un po’ perché, effettivamente, c’è ancora incertezza e diffidenza. Il Green Pass, però, sarà presto scaricabile anche tramite le App ‘Immuni’ e ‘Io’. In ogni caso gli operatori del settore viaggi sono a disposizione per aiutare i clienti. E garantire davvero un’estate sicura… possibilmente in vacanza.