In provincia di Cremona 5 nuovi casi

CREMONA - Con 10.470 tamponi effettuati, sono 83 i nuovi casi in Lombardia, con il tasso di positività in leggera crescita allo 0,7% (ieri 0.5%). Sono stabili i ricoverati in terapia intensiva (77) mentre continuano a calare negli altri reparti (-17, 391). I decessi sono 4 - nessuna vittima a Cremona - per un totale complessivo di 33.757 morti in regione dall’inizio della pandemia.

[I DATI DI OGGI]

- i tamponi effettuati: 10.470, totale complessivo: 11.327.674

- i nuovi casi positivi: 83

- in terapia intensiva: 77 (=)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 391 (-17)

- i decessi totale complessivo: 33.757 (+4)

nuovi casi per provincia:

Milano: 22 di cui 6 a Milano città;

Bergamo: 12;

Brescia: 7;

Como: 6;

Cremona: 5;

Lecco: 0;

Lodi: 1;

Mantova: 8;

Monza e Brianza: 6;

Pavia: 3;

Sondrio: 0;

Varese: 5.