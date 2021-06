In provincia di Cremona 2 nuovi positivi

CREMONA - Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-23). A fronte di 33.328 tamponi effettuati, sono 134 i nuovi positivi (0,4%). A Cremona si contano due nuovi positivi.

[I DATI DI OGGI]

E di vaccini è tornato a parlare il governatore Attilio Fontana: «Rischiamo di dover sospendere per un periodo ulteriori prenotazioni». «Purtroppo a luglio verrà ridotto in maniera abbastanza consistente il numero dei vaccini che ci deve essere trasferito e ciò ci impedirà di concludere la campagna nei tempi che avevamo previsto, Anzi - ha detto - rischiamo di dover sospendere per un periodo ulteriori prenotazioni perché si tratta di una riduzione consistente».

«È qualcosa che non ci voleva», ha continuato Fontana, spiegando che «noi ne chiedevamo di più perché siamo arrivati a farne fino a 120.000 al giorno ma avremmo potuto tranquillamente arrivare a 150-160.000» e «invece dovremo rallentare». Ai sindaci collegati in assemblea il presidente della Regione ha poi parlato delle diverse varianti che «secondo i virologi» dovrebbero a loro volta spingere ad «accelerare nella fase della vaccinazione».