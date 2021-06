Cortina chiama, Cremona è pronta alla sfida olimpica

CREMONA - Esattamente due anni e due giorni fa, era il 24 giugno 2019, con 47 voti a 34, la candidatura italiana di Milano-Cortina, batteva quella svedese di Stoccolma-Are, aggiudicandosi i Giochi Olimpici invernali del 2026.

Un evento straordinario che impegnerà moltissimo da qui ai Giochi, il capoluogo lombardo, ma che potrebbe anche interessare e coinvolgere Cremona e non solo.

Proprio del ruolo che potrebbe ritagliarsi la nostra città in chiave olimpica, hanno discusso fra l’altro, l’assessore allo sport del Comune di Cremona, Luca Zanacchi e il sindaco Gianluca Galimberti con il presidente del Coni regionale, Marco Riva, in un incontro informale avvenuto in Comune.

«C’è sempre stata molta sintonia con il presidente Riva. Lo conoscevo, anche se non personalmente, da diversi anni; avevamo già avuto modo di interfacciarci su questioni sportive negli anni passati, ma l’incontro dell’altro giorno, è stato davvero molto utile e interessante in prospettiva», spiega Zanacchi.

Riva ha manifestato l’intenzione di estendere i progetti olimpici in quello che sarà il percorso ideale verso l’Olimpiade, oltre che a Milano, anche a tutte quelle amministrazioni lombarde che avessero idee e voglia di essere coinvolte nella ‘Road to Milano Cortina’

«Riva ha manifestato l’intenzione di estendere i progetti olimpici in quello che sarà il percorso ideale verso l’Olimpiade, oltre che a Milano, anche a tutte quelle amministrazioni lombarde che avessero idee e voglia di essere coinvolte nella ‘Road to Milano Cortina’», continua Zanacchi. «E ha trovato in noi chiaramente la massima disponibilità. Per Cremona sarà sicuramente un’occasione di arricchimento sia sotto il piano operativo, che di immagine e sarebbe davvero una vetrina straordinaria pensare di vedere la nostra città protagonista in qualche forma di eventi e progetti olimpici. Un’occasione che non abbiamo nessuna intenzione di farci scappare e che ci trova da subito partecipativi.

Riva sta viaggiando e visitando il territorio lombardo per conoscere e capire la rete che si potrebbe venire a creare. Ci ha chiesto collaborazione anche in questo senso e sicuramente sono pronto a fornirgliela. Il prossimo step sarà organizzare una riunione con lui, i vari delegati Coni provinciali e gli assessori allo sport delle amministrazioni che si dimostreranno disponibili ad interagire.

Con Riva abbiamo convenuto su diversi aspetti. Primo dei quali, il fatto che il nostro settore abbia un valore aggiunto indiscutibile non solo dal punto di vista puramente sportivo, ma indubbiamente anche a livello economico. È chiaro che essere coinvolti in eventi legati all’Olimpiade, non possa che portare benefici a pioggia e ricadute positive sull’economia della città.

Purtroppo non c’è stato il tempo materiale di portare in visita il presidente agli impianti sportivi cremonesi, di fargli fare banalmente un giro della città. Ma non mancheremo in un prossimo incontro di sottolineargli le potenzialità del nostro territorio. Nel frattempo ci siamo lasciati con l’impegno di ritrovarci presto per iniziare a dare forma alla strada olimpica».