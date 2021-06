A Cremona doppio zero: nessun contagio e nessuna vittima

CREMONA - E' di nuovo doppio zero in provincia di Cremona. Con 30.085 tamponi effettuati, sono 98 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positività in calo allo 0.3% (ieri 0.4%). Continuano a calare i ricoveri sia in terapia intensiva (-9, 52) , che negli altri reparti (-2, 248). I decessi sono 3 - nessuna vittima in provincia di Cremona - per un totale complessivo di 33.778 morti in regione dall’inizio della pandemia. Non si registrano nuovi positivi nelle province di Cremona, Monza e Brianza e Sondrio.

[I DATI]