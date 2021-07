Il ministro Patuanelli punta su Cremona

CREMONA - Il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali non è competente sulla scelta dell’Anafij di spostare la Mostra nazionale della Frisona da Cremona a Montichiari, ma ribadisce l’importanza di Cremona, e di CremonaFiere, come polo fondamentale per la zootecnia nazionale e internazionale. È la risposta del ministero Stefano Patuanelli all’interrogazione del senatore soresinese Danilo Toninelli.

Nella lettera è ribadita l’importanza di Cremona come centro della zootecnia internazionale e l’appoggio incondizionato del ministero alle Fiere Zootecniche Internazionali del 26, 27 e 28 novembre prossimi, ovvero l’unico appuntamento fieristico specializzato in Italia sulla zootecnia ad alta redditività, che rappresentano lo strumento più efficace per fare network con i protagonisti del settore agroalimentare.

Il ministero riconosce l’importanza dell’iniziativa e del lavoro svolto dagli allevatori del territorio

«Il ministero — commenta il presidente di CremonaFiere Roberto Biloni — ribadisce l’importanza di Cremona come punto di riferimento nazionale e internazionale del settore e appoggia l’iniziativa, garantendo la propria presenza con un apposito stand di 200 metri quadrati. C’è soddisfazione da parte nostra perché il ministero riconosce l’importanza dell’iniziativa e del lavoro svolto dagli allevatori del territorio. Inoltre riconosce l’importanza storica e culturale che ha una manifestazione di questo tipo, giungerà alla 76ª edizione e che dal 1946 mette in vetrina l’attento e intelligente lavoro svolto a Cremona nel settore zootecnico».

L’interrogazione di Toninelli — e relativa risposta del ministero — nasce da un incontro avvenuto in aprile tra Toninelli, il consigliere regionale Marco Degli Angeli, il commissario della Camera di Commercio di Cremona Gian Domenico Auricchio , il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti e il segretario generale della Camera di Commercio Maria Grazia Cappelli, sullo scippo di Montichiari.